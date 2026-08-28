EEUU confirma tres nacionales rescatados y 90 desaparecidos en las inundaciones de Nepal

August 27, 2026, Nuwakot, Nepal: NUWAKOT, NEPAL, AUGUST 26, 2026: Houses and other structures in Trishuli Devighat Bazaar, Nuwakot, are seen damaged following flooding in the Bhotekoshi River in Rasuwa.,Image: 1128794223, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Gopal Dahal / Zuma Press / Europa Press

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El Gobierno de Estados Unidos ha informado este jueves de que 90 de sus nacionales se encuentran en paradero desconocido y tres han sido rescatados, tras las inundaciones registradas en la víspera en Nepal a causa de una fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, próximo a la frontera con Tíbet, en China, y que hasta el momento deja casi 390 muertos solo en territorio nepalí.

"En este momento, y estas cifras son muy cambiantes, tenemos 90 estadounidenses desaparecidos, y estamos coordinando con las autoridades locales para intentar localizarlos", ha declarado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en una entrevista en la cadena Fox.

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Negando tener "conocimiento de ninguna víctima mortal estadounidense hasta el momento", Pigott sí ha señalado que "tres estadounidenses han sido rescatados".

Por otra parte, el portavoz de la diplomacia estadounidense ha afirmado que el Gobierno estadounidense sigue "en contacto con las autoridades locales" y está "movilizando ayuda para responder a esta catastrófica inundación".

"Ya hemos movilizado 500.000 dólares (429.000 euros) en asistencia humanitaria de emergencia, incluyendo refugio, alimentos, saneamiento y otros artículos de primera necesidad", ha señalado, apuntando también al desplazamiento a la zona afectada de "un asesor de respuesta ante desastres" a fin de asistir a las autoridades nepalíes en cuanto a "cómo responder y cómo implementar mejor esta asistencia".

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