Un accidente con una telecabina en los Alpes franceses provoca 23 heridos, 3 gravísimos

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París, 27 ago (EFE).- Un accidente de una telecabina que chocó este miércoles contra la grúa de un camión en la estación de l'Alpe d'Huez, en los Alpes franceses, provocó heridas a 23 personas, tres de las cuales se encuentra en estado gravísimo, según la Prefectura del departamento de Isère.

Fabrice Boutet, director general de SATA, la empresa que explota los remontes de la estación, explicó en declaraciones publicadas este jueves por la emisora Ici que el siniestro se produjo cuando la telecabina, que arranca a 2.700 metros, inició su trayecto e impactó con la grúa.

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El choque proyectó hacia adelante a los ocupantes de la cabina, donde según señaló la delegación del Gobierno en un comunicado, había 50 personas, señaló Boutet, que reconoció que la grúa, que estaba realizando obras, no tendría que haber estado levantada.

"Obligatoriamente -indicó- hay un error. Ahora la investigación nos dirá dónde se produjo este error, pero está claro que esta grúa no tendría que haber estado nunca levantada". EFE