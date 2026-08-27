Jueves, 27 de agosto de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 27 ago (EFE).-

Rasuwa/Nuwakot (Nepal) /Gyirong (China).- Los fallecidos por la inmensa riada que golpeó el miércoles una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el Tíbet (suroeste de China) suben este jueves a 165, mientras los desaparecidos se cuentan por centenares, con las tareas de rescate obstaculizadas por el mal tiempo, los accesos cortados y la propia geografía de la zona.

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Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibe al subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, quien también participará en una reunión del Consejo del Atlántico Norte.

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Praga.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se reúne en Praga con el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis.

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Moscú.- El jefe de la diplomacia del Vaticano, Paul Richard Gallagher, oficia una misa en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Moscú.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con los jefes de Estado o de Gobierno de Países Bajos, Austria, Finlandia y Dinamarca para abordar el futuro presupuesto plurianual de la Unión Europea (UE).

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París.- Seis candidatos a las elecciones presidenciales francesas de 2027 que se han postulado hasta la fecha participan en el primer debate de la campaña, en la pista Philippe-Chatrier de Roland-Garros, en el marco de la universidad de verano de la Confederación Empresarial Francesa (Medef).

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La Guaira (Venezuela).- Han pasado dos meses desde los terremotos que ya dejan más de 6.500 muertos en Venezuela y unas 700 mascotas todavía aguardan para ser adoptadas en un refugio en el costero estado de La Guaira mientras enfrentan secuelas físicas y episodios de ansiedad que desbordan la capacidad de los espacios de acogida.

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Wenzhou (China)/Taipéi.- El tifón Saudel se acerca este jueves a la costa oriental de China, mientras los restos del sistema Narra siguen alimentando lluvias en el sur y suroeste del país tras las inundaciones que obligaron esta semana a trasladar a más de 54.000 personas en la región meridional de Guangxi.

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Pekín/Tokio/Seúl.- Asia ha convertido la robótica en una nueva carrera tecnológica e industrial: China, Japón, Corea del Sur y Taiwán compiten por llevar las máquinas de los laboratorios y las exhibiciones a fábricas, comercios y hogares.

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Miami (EE.UU.).- Una corte federal en Miami realiza una sesión para discutir si concede la libertad bajo fianza a los hermanos Andrew y Tristan Tate, ‘influencers’ de la “hipermasculinidad” detenidos por violación, pornografía y trata de personas en Reino Unido, que solicita su extradición.

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Miami (EE.UU.).- Carlos Rodríguez es uno de cuatro cubanos que Estados Unidos abandonó en Guinea Ecuatorial tras resistirse a ser uno de los primeros deportados a Liberia, por lo que se siente "traficado" y temeroso por su vida, mientras su esposa en Florida, ciudadana estadounidense, lamenta que el país "haya dado la espalda a los latinos".

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Ciudad de México.- El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, analiza en una entrevista con EFE los riesgos que la escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz supone para el comercio mundial y la seguridad de una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta.

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Montevideo.- La Cámara Española de Comercio e Industria organiza este miércoles un encuentro en el que tres destacados analistas políticos de Uruguay, Ignacio Zuasnábar, Fernanda Boidi y Adolfo Garcé, analizarán el presente del Gobierno de Yamandú Orsi y el escenario político del país.

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Kuala Lumpur.- El ex primer ministro de Malasia, Ismail Sabri Yaakob, acudió este jueves a la Corte de Kuala Lumpur tras ser acusado de no declarar sus bienes en virtud de la Ley de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC).

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Seúl.- El banco central de Corea del Sur subió este jueves al 3 % el tipo de interés de referencia a corto plazo, el segundo aumento consecutivo, para poner coto a las presiones inflacionarias derivadas de la guerra en Oriente Medio.

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Chicago (EE.UU.).- La banda surcoreana BTS regresa este jueves a Chicago en el primero de los dos conciertos que ofrece en la ciudad como parte de su gira ‘Arirang World Tour’.

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Tokio.- La artista japonesa Yayoi Kusama, conocida por sus coloridos diseños de lunares y patrones repetitivos, falleció este mes a los 97 años, según una publicación en su página web este jueves.

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Ciudad de Panamá.- Panamá conmemora 55 años del Ballet Nacional con el estreno este jueves de Romeo y Julieta, una de las obras más emblemáticas del repertorio del ballet clásico, que llega por primera vez al país centroamericano en una versión completa.

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Montevideo.- Uruguay despide al histórico cantante, percusionista y compositor Rubén Rada, ganador de un Grammy a la Excelencia Musical y referente del candombe, fallecido este miércoles a los 83 años a causa de una neumonía.

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Lima.- Panam Sports, la organización deportiva panamericana, inicia en Lima su cuadragésimo novena asamblea general, donde debe decidirse la sede de los Juegos Panamericanos Junior de 2029.

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Nueva York (EE.UU.).- Sorteo de los cuadros individuales del Abierto de Estados Unidos.

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cdp/EFE

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