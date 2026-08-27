Rusia informa de ataques masivos contra industria militar y centros logísticos en Ucrania

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Moscú, 27 ago (EFE).- Las fuerzas rusas lanzaron esta noche un ataque masivo contra objetivos de la industria militar y centros logísticos ucranianos en las ciudades de Kiev, Zaporiyia, Krivi Rih, Kremenchug y Odesa, según informó este jueves el Ministerio de Defensa ruso.

Según el mando castrense, en Kiev y su región fueron alcanzados "un taller de ensamblaje de drones implicado, entre otros, el la producción de naves no tripuladas Hornet" y el centro logístico San Park, "el mayor almacén y centro de distribución de drones de ataque y estaciones terrestres de control".

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En las afueras de la capital ucraniana, fue nuevamente atacada la ciudad satélite de Boríspol; en esta ocasión el objetivo fue el centro logístico Alexandrovski, "el mayor almacén de bienes de doble uso, que guarda componentes para drones de largo y medio alcance", según Defensa.

En las ciudades de Zaporiyia y Krivi Rih fueron atacados "combinados metalúrgicos que eran los principales suministradores de producciones metalúrgicas para la industria militar".

En la ciudad de Kremenchuk, la segunda más poblada de la región de Poltava, las fuerzas rusas alcanzaron "una refinería que suministraba combustible y lubricantes a las fuerzas armadas de Ucrania, además de almacenar hidrocarburos procedentes del extranjero".

En la sureña región de Odesa, a orillas del mar Negro, las fuerzas rusas atacaron un taller de ensamblaje de drones y una fábrica de salitre que abastecía al Ejército ucraniano.

En los puertos de Odesa y Chornomorsk fueron atacados 24 almacenes con bienes militares destinados al abastecimiento de las fuerzas ucranianas, mientras que en el puerto de Reni resultaron dañadas instalaciones para la descarga de cargamentos militares e hidrocarburos.

Además, según Defensa, en la región de Odesa fueron dañadas instalaciones energéticas que abastecían los puertos ucranianos en el mar Negro, e instalaciones de transporte usadas con fines militares.EFE