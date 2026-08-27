Falta de centros de atención y rastreo de contactos complican la respuesta al ébola en RDC

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Nairobi, 27 ago (EFE).- El insuficiente seguimiento de contactos y la falta de centros de tratamiento en algunas zonas siguen dificultando la respuesta al brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que ya registra 2.744 muertos y 5.713 casos confirmados.

Así lo advierte el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) congoleño en su último informe, con datos recopilados hasta este martes 25 de agosto.

El INSP alerta de un "bajo seguimiento de los contactos de los casos confirmados, principalmente en la provincia del Bas-Uélé (norte), debido a la insuficiencia de equipos dedicados a estas actividades".

La tasa de rastreo se mantiene en un 84,6 %, todavía por debajo del objetivo del 85 %, mientras un total de 1.269 personas han logrado recuperarse de la enfermedad y 770 se encuentran en aislamiento o ingresadas en centros de tratamiento de ébola (CTE).

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En este sentido, el INSP alertó también de que la respuesta se enfrenta a "una baja capacidad de acogida y la ausencia de CTE en algunas zonas sanitarias", así como un "funcionamiento insuficiente de los puntos de control y los puntos de entrada" a la zona afectada, debido a la "desmotivación" de agentes en algunos de estos puestos, porque no se les paga.

Además del Bas-Uélé, la transmisión del virus golpea a otras cinco provincias: la oriental Ituri (epicentro del brote), Tshopo (centro-norte), Haut-Uélé, Kivu del Norte y Kivu del Sur (este), aunque esta última lleva más de 80 días sin nuevos casos confirmados.

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La tasa de letalidad generalizada en estos territorios se sitúa en el 48 %.

La RDC recibió el viernes pasado las primeras 16.520 vacunas Ervebo, diseñadas originalmente contra la variante Zaire del virus del Ébola, pero que han dado indicios en animales de una posible eficacia contra la cepa de Bundibugyo, causante del actual brote.

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De momento, no existen tratamientos específicos contra esta variante, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de que otras dos vacunas diseñadas para combatir la cepa de Bundibugyo se encuentran en ensayos de fase 1 en humanos y "han demostrado ser seguras", aunque su desarrollo podría tardar varios meses.

La epidemia es la segunda más mortífera de la historia, tras superar a la que también ocurrió en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, pero todavía está lejos de la más grave registrada hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

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Tras ser declarado en Ituri, el brote también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró este miércoles el fin de la epidemia, después de registrarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE