España confirma que hay 4 españoles desparecidos tras la devastadora riada en Nepal

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Madrid, 27 ago (EFE).- Cuatro españoles continúan desaparecidos tras la riada que golpeó el norte de Nepal y que dejó un balance provisional de 177 muertos y centenares de desaparecidos, según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"En estos momentos no nos constan fallecidos españoles pero sí hay cuatro personas que no localizamos", explicó Albares en un audio-comunicado remitido a los medios en el que hizo un llamamiento a los españoles que están o han estado en la zona, a sus familias y amigos para que contacten con los teléfonos de emergencia consular y los habilitados para esta situación.

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"Ante la trágica riada que se ha producido en Nepal, tanto el Consulado Honorario de España en ese país, como nuestra Embajada en Nueva Delhi y el Consulado General en Pekín están plenamente movilizados para atender a los españoles", señala Albares, quien recuerda que pueden consultarse en las redes sociales del ministerio.

La Policía de Nepal elevó este jueves a 177 la cifra de cadáveres recuperados tras la devastadora riada registrada en la frontera con el Tíbet, donde las fuerzas de seguridad mantienen un operativo masivo de búsqueda por el desbordamiento del río Bhote Koshi. EFE

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