Reino Unido apunta a impactos en la producción en Rusia por ataques de Ucrania contra "infraestructura crítica"

03/01/2025 Soldados del ejército ucraniano durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la Academia de Infantería de Toledo, a 3 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Robles ha visita la Academia de Infantería para interesarse por el desarrollo del adiestramiento al personal ucraniano que se imparte dentro del marco de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania (EUMAM-UA). POLITICA Juan Moreno - Europa Press

Guardar

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han indicado que los últimos ataques de Ucrania contra "infraestructura crítica" en Rusia ha afectado a la producción en sectores energéticos y de misiles, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Así, han resaltado que Kiev logró alcanzar con drones el 14 y el 26 de junio la planta química de Novomoskovsk Azot, situada "a unos 350 kilómetros" de la frontera, causando diversos daños en la infraestructura y en la "central energética adyacente", llegando a "afectar la producción" en las instalaciones.

PUBLICIDAD

"La planta química Novomoskovsk Azot es una de las más grandes de Rusia, donde se fabrican productos químicos como ácido nítrico y fertilizantes", han explicado, antes de agregar que la misma "ha sido vinculada con el suministro de productos químicos que apoyan la producción de explosivos militares rusos".

Por ello, han recalcado a través de un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en redes sociales que estos ataques "forman parte de la campaña de ataques profundos que Ucrania lleva a cabo contra infraestructuras críticas rusas, incluidas instalaciones industriales de defensa".

PUBLICIDAD

"Es probable que los ataques hayan interrumpido la producción en sectores como la microelectrónica, la energía y la fabricación de misiles, entre otros", han dicho los servicios de Inteligencia británicos, que han puntualizado además que Kiev habría realizado "más ataques y de mayor alcance" contra estos objetivos durante el último semestre que "en cualquier otro periodo de la guerra".