Avanza en Parlamento argentino adhesión al tratado sobre patentes comprometida ante EE.UU.

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Buenos Aires, 27 ago (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves la adhesión del país suramericano al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un trámite pendiente desde 1970 y que el Gobierno de Javier Milei se comprometió a concretar ante los Estados Unidos.

La Cámara Baja dio su visto bueno a la ratificación del PCT por 147 votos a favor, 93 en contra y ninguna abstención y giró el asunto al Senado para su debate.

Argentina firmó en 1970 su adhesión al PCT, un sistema internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que permite pedir protección para una invención en más de 150 países con una sola solicitud, lo que simplifica la tramitación de una patente.

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El Senado de Argentina dio su visto bueno a la ratificación de este instrumento en 1998, pero desde entonces había quedado pendiente la aprobación por parte de la Cámara de Diputados.

El Gobierno de Javier Milei ha impulsado el debate parlamentario para la ratificación definitiva del PCT bajo el argumento de que, para incrementar su comercio internacional, Argentina debe respetar las reglas en materia de propiedad intelectual, tal como lo exigen varios socios comerciales.

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De hecho, la ratificación del PCT figura como uno de los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión (ARTI) firmado con los Estados Unidos en febrero pasado.

En este acuerdo se establece que "Argentina someterá al Congreso, para su consideración y ratificación, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, suscrito en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984".

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Luego de que el Ejecutivo de Milei impulsara el trámite parlamentario, los laboratorios farmacéuticos de capital argentino expresaron su rechazo al capítulo segundo del PCT que se refiere a las patentes de medicamentos.

Finamente, ese capítulo, que hubiera facilitado el acceso de medicamentos extranjeros a Argentina, fue excluido del debate parlamentario. EFE