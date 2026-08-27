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Rusia expulsa a un empleado de la Embajada de Rumanía en Moscú en respuesta a un paso similar de Bucarest

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El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves la expulsión de un trabajador de la Embajada de Rumanía en Moscú en respuesta a una medida similar anunciada previamente por Bucarest, en un nuevo encontronazo en el marco del aumento de las tensiones bilaterales de los últimos años, especialmente a raíz de la invasión de Ucrania.

El Ministerio de Exteriores ruso ha señalado en un breve comunicado que la encargada de negocios rumana, Liliana Burda, ha sido convocada durante la jornada para ser notificada de la decisión de que "un empleado de la Embajada rumana en Moscú ha sido declarado 'persona non grata'".

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"Esta medida es una respuesta a la infundada decisión adoptada previamente por Rumanía sobre la declaración como 'persona non grata' de un empleado de la Embajada rusa en Bucarest", ha señalado la cartera, sin que las autoridades rumanas se hayan pronunciado por ahora sobre esta decisión de Moscú.

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