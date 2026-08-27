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China rechaza estar detrás de grupos de hackers que actúan contra EEUU y pide dialogar frente a ciberataques

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Las autoridades de China han rechazado este jueves estar detrás de grupos de hackers que supuestamente han estado perpetrando ciberataques contra la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Reserva Federal (Fed), el Senado y múltiples instituciones del Gobierno estadounidense, por lo que ha pedido a Washington combatir este tipo de acciones "mediante el diálogo".

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, ha indicado en una rueda de prensa que Pekín "se opone firmemente a la desinformación basada en motivaciones políticas". "Las acusaciones de Estados Unidos carecen de prueba alguna", ha afirmado, según informaciones del diario 'Global Times'.

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"Washington es ampliamente reconocido como el mayor imperio de vigilancia y hackeo del mundo. Pedimos que Estados Unidos abandone esta manipulación política y que deje de actuar de forma hipócrita para pasar a abordar los riesgos en materia de seguridad mediante el diálogo con China de forma igualitaria", ha apuntado.

Sus palabras llegan tan solo horas después de que las autoridades estadounidenses hayan procedido al cierre de una serie de dominios web vinculados a "dos plataformas de piratería informática" creadas, según Washington, por un grupo respaldado por el Gobierno de China para perpetrar ciberataques.

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El director del FBI, Kash Patel, ha destacado que esta actuación "es solo la más reciente operación técnica contra la piratería informática patrocinada por China y responde a la Estrategia Cibernética de Estados Unidos impulsada por el presidente, Donald Trump. Así, ha manifestado que el FBI está intensificando sus esfuerzos para influir en el comportamiento del "adversario" y "defender la seguridad nacional en el ciberespacio".

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