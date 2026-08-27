Aldesa se adjudica la construcción de dos túneles en México por 33 millones de euros

Guardar

Aldesa se ha adjudicado un contrato en México valorado en 659 millones de pesos mexicanos (33 millones de euros) para la construcción de dos túneles en el tramo de carretera entre Palenque y Ocosingo, en el estado de Chiapas.

Las actuaciones para ambos proyectos, adjudicadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte en la ruta Palenque-San Cristóbal de las Casas, tienen un plazo previsto de ejecución de unos 17 meses.

El primero de los túneles tendrá una longitud de 320 metros y será desarrollado por Proacon México, filial del Grupo Aldesa especializada en el desarrollo de grandes infraestructuras subterráneas, según ha informado la compañía en un comunicado.

El segundo contará con una extensión de 200 metros y ha sido adjudicado conjuntamente a Grupo Aldesa en México, Constructora de Caminos Chiapas y a Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores.

En ambas actuaciones está prevista la construcción de portales, terracerías, obras de drenaje, pavimentación e instalaciones eléctricas y de alumbrado, entre otros.

Esta adjudicación refuerza la presencia de Aldesa en México, uno de sus mercados estratégicos en Latinoamérica, y consolida su posicionamiento internacional en infraestructuras de transporte.

Con más de 50 años de experiencia en tres continentes, Aldesa está controlada actualmente por capital chino y continúa ampliando su participación en grandes proyectos de infraestructuras.