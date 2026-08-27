Espionaje ruso trató asuntos "delicados" con el director de la CIA

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Moscú, 27 ago (EFE).- El jefe del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia, Serguéi Narishkin, aseguró hoy haber tratado asuntos "delicados" con el jefe de la CIA, John Ratcliffe, quien realizó el martes una visita relámpago a Rusia, la primera desde el inicio de la guerra en Ucrania.

"Durante la reunión tratamos una serie de cuestiones que son competencia de los servicios de inteligencia. Y, como ustedes saben bien, la competencia de los servicios secretos es un asunto bastante delicado y especial", comentó a la prensa local.

Añadió que "no hay nada inusual" en que dicha reunión tuviera lugar, ya que, en el marco de las actividades de los servicios de inteligencia "las reuniones entre jefes, sean presenciales o telemáticas, forman parte de nuestro trabajo".

"El encuentro con John Ratcliffe fue una reunión de trabajo", afirmó, según la agencia Interfax.

Narishkin recordó que "prácticamente cada semana" se reúne con jefes de servicios de inteligencia "de todos los continentes".

El Kremlin valoró positivamente la visita, aduciendo que "los propios contactos entre los servicios secretos son algo positivo", más aún, añadió, cuando "esos contactos continúan, a menudo, incluso en los momentos más complicados de nuestras relaciones".

Mientras, el presidente de EE.UU., Donald Trump, negó que la visita tuviera que ver con un posible ataque ruso contra la OTAN o sobre la operación militar en Irán. Y añadió que Washington quiere que termine cuanto antes la guerra en Ucrania.

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Sea como sea, se trató de la primera visita a este país de un director de la Agencia Central de Inteligencia desde noviembre de 2021, cuando William Burns viajó a Moscú para intentar convencer al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, que renunciara a sus planes de invadir Ucrania.

Putin, que acusa a los países europeos de estar implicados directamente en la guerra en Ucrania, rechazó por "exóticas" las últimas propuestas de alto el fuego y tregua aérea y marítima de Kiev, al que acusó de abrir "la caja de pandora" con sus ataques masivos contra la retaguardia rusa.EFE

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