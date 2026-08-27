Israel anuncia la muerte de un guardaespaldas del asesinado líder de Hamás Yahya Sinwar en un ataque en Gaza

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El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de un antiguo guardaespaldas del asesinado líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) Yahya Sinwar en un nuevo bombardeo perpetrado contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Así, ha señalado en un comunicado que el hombre, identificado como Razak Suhail Suleiman abú Shahama, era un integrante de la unidad de élite de Hamás que "participó en el ataque contra Reim durante la masacre del 7 de octubre (de 2023) y trabajaba como guardaespaldas de Yahya Sinwar", asesinado en octubre de 2024 por las fuerzas israelíes.

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Por otra parte, ha anunciado la muerte de un segundo hombre identificado como Hazem Musa, del que también dice que era miembro de la unidad Nujba del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam. "Participó en el ataque contra Reim durante la masacre del 7 de octubre", ha destacado.

El Ejército israelí ha manifestado que ambos "promovieron recientemente planes terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y ciudadanos del Estado de Israel e intentaron restaurar las capacidades de la organización, violando sistemáticamente el alto el fuego", sin que Hamás se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Israel.

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