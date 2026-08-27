ONG urgen a México a crear un sistema nacional de cuidados ante rezagos estructurales

Guardar

Ciudad de México, 27 ago (EFE).- Organizaciones nacionales e internacionales urgieron este jueves al Gobierno de México a acelerar la construcción de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (SNyPC), al advertir de insuficiencias en servicios e infraestructura, además de una fragmentación de los programas existentes que mantiene una carga desproporcionada sobre las mujeres.

En un posicionamiento tras el cuarto Encuentro Nacional 'El futuro de los cuidados en México', celebrado en la Universidad de Guadalajara, diez organizaciones señalaron que el país tiene una “oportunidad histórica” para transformar la desigual organización social de estas tareas.

PUBLICIDAD

Aunque reconocieron avances institucionales, alertaron de que persisten importantes brechas, entre ellas que nueve de cada diez personas con discapacidad no asisten a un centro de cuidados, según datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic).

Además, apenas el 2 % del total de servicios de cuidados en México está destinado a personas mayores, una carencia especialmente relevante ante el progresivo envejecimiento de la población.

El consorcio, integrado entre otros por ONU Mujeres, Unicef México, Oxfam México y la Alianza Global por los Cuidados, advirtió de que los recursos públicos actuales son insuficientes para construir un sistema universal.

Para 2026, calculó que el gasto público destinado a programas federales, que tienen entre sus objetivos reducir el tiempo dedicado a estas tareas y reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados, equivale al 1,21 % del producto interno bruto (PIB).

PUBLICIDAD

Las organizaciones plantearon tres prioridades: incrementar el presupuesto y la infraestructura pública; mejorar la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno y armonizar las leyes, y avanzar hacia una mayor corresponsabilidad social y de género.

Esto último implica, señalaron, mejorar las condiciones laborales de quienes cuidan de manera remunerada y crear mecanismos de protección para quienes realizan esas tareas sin recibir un salario, especialmente en cuidados intensivos o de larga duración.

“Construir una sociedad de cuidados no puede depender de esfuerzos aislados. México necesita un sistema que articule las políticas y los servicios existentes, que cuente con recursos suficientes y que reconozca el cuidado como un derecho y como una responsabilidad compartida”, enfatizaron.

PUBLICIDAD

El documento reconoce iniciativas del Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, como los Centros de Educación y Cuidado Infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Pensión Mujeres Bienestar y programas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

Sin embargo, advierte de que estas medidas deben integrarse bajo una estrategia nacional para evitar una nueva fragmentación.

Las organizaciones también pidieron fortalecer el marco jurídico para reconocer explícitamente el derecho al cuidado y avanzar en reformas laborales y de seguridad social.

El llamado se produce poco más de un año después del Compromiso de Tlatelolco, adoptado en 2025, que reconoce los cuidados como un derecho humano, un trabajo y una condición necesaria para alcanzar la igualdad de género.