09/06/2026 Fútbol.- Rafael Yuste cree que las palabras de Gil Marín "traspasan una línea roja" y que están "fuera de tono". El vicepresidente del FC Barcelona Rafael Yuste lamentó las palabras "fuera de tono" y que "traspasan una línea roja" del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, y dejó claro que la entidad culer es "un ejemplo de trabajo de profesionalidad y de hacer las cosas bien hechas durante muchísimos años". DEPORTES FCB

Guardar

El vicepresidente del FC Barcelona Rafael Yuste lamentó las palabras "fuera de tono" y que "traspasan una línea roja" del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, y dejó claro que la entidad culer es "un ejemplo de trabajo de profesionalidad y de hacer las cosas bien hechas durante muchísimos años".

"Lo que me sorprende es que conociendo a Miguel Ángel Gil haya podido hacer estas declaraciones que me parecen totalmente fuera de tono, es faltar a la educación y al respeto", aseveró Yuste a 'Movistar+' tras el sorteo de la fase de liga de la Champions 26-27 y después de que Gil Marín cargase contra el club catalán por su actitud a la hora de intentar fichar a Julián Álvarez, tachándola de "falta de ética, transparencia y profesionalidad".

PUBLICIDAD

El directivo blaugrana recalcó que tanto el presidente Joan Laporta, el departamento deportivo y el club son "un ejemplo de trabajo de profesionalidad y de hacer las cosas bien hechas durante muchísimos años". "Creo que estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja y no las entiendo en absoluto, ni las comparto y por supuesto me indignan", expresó.

"Nosotros somos un club que respetamos al rival, respetamos al Atlético de Madrid como institución que es y realmente respetamos también a todos los jugadores del mundo. Si un jugador quiere venir a un club pues por supuesto que nos ilusiona, nada más", añadió al respecto.

PUBLICIDAD

Yuste reiteró las palabras de Laporta sobre este asunto y si dan por perdido al argentino. "El mercado está a unos días de cerrarse y ya está", zanjó. "Me sabe muy mal esto de verdad lo que ha pasado, pero en definitiva lo que tengo que hacer como directivo del club es defenderlo, sobre todo defender a los profesionales que están trabajando como Deco y Bojan (Krkic) de una forma excepcional y por supuesto a nuestro presidente y a nuestra afición", sentenció.