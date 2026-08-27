Emma Thompson anuncia el estreno del musical de 'La Niñera Mágica' en Londres para 2027

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Londres, 27 ago (EFE).- La actriz británica Emma Thompson anunció este jueves que la primera adaptación musical de las películas de 'Nanny McPhee', conocidas en España como 'La Niñera Mágica' y en Latinoamérica como 'Nanny McPhee, la nana mágica', llegará al West End de Londres en verano de 2027.

Thompson protagonizó y escribió el guión para la gran pantalla y también estará a cargo del libreto y la letra de las canciones en su versión musical, junto con el cantautor Gary Clark, mientras que la obra estará dirigida por Katy Rudd.

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'Nanny McPhee' cuenta la historia de una niñera de aspecto desagradable que llega a casa de la familia Brown para disciplinar a sus siete hijos traviesos a golpe de bastón y poderes mágicos.

En el cine cuenta con dos entregas, la primera de 2005 y la segunda, 'Nanny McPhee and the Big Bang' (La Niñera Mágica y el Big Bang), de 2010.

La actriz, de 67 años, fue la encargada de revelar la noticia a través de un vídeo publicado en redes sociales. En él, Thompson empieza a escribir en diferentes folios las ideas que se le van ocurriendo: un estadio, una versión sobre hielo, un circo... hasta que llega al resultado final, el musical.

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"¿Puedes cantar?", le pregunta la actriz a una figura de la niñera Nanny McPhee. "Eso podría funcionar", dice.

"He vivido con Nanny McPhee lo suficiente y verla finalmente subirse a las tablas es increíblemente emocionante. El teatro parece su hogar natural: magia, música, travesura y una buena dosis de peligro, y todo puede suceder delante de ti", afirmó Thompson en un comunicado publicado en la página web del musical.

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El musical todavía no ha concretado quién formará parte del elenco, así como tampoco el teatro que albergará las funciones (más allá de que estará dentro del distrito del West End) ni la fecha exacta en la que comenzará, aunque sí se sabe que su estreno está previsto para verano de 2027. EFE