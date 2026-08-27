La Policía carga contra manifestantes en Ceuta tras quemar asentamientos de migrantes en la playa

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Vecinos de Ceuta han protagonizado esta tarde altercados en la playa de Benítez de Cueta, que se han saldado con cargas policiales, tras intrdoducirse en los asentamientos de migrantes que pernoctan en la zona y causar destrozos, incluido la quema de enseres.

Estos manifestantes han extendido una bandera de España gigante y con ella, junto con otros vecinos que se han unido en este punto de otras manifestaciones, se dirigen a la playa del Trampolín, donde se realizan los repartos de comida por parte de Cruz Roja Española.

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Previamente, decenas de ceutíes habían formado este jueves un cordón humano para impedir el paso de dos vehículos de Cruz Roja que pretendían acceder a la zona de la playa del Trampolín, donde permanecen cientos de migrantes en situación irregular. Los vehículos han tenido finalmente que abortar su entrada a petición de la Policía Nacional, debido al corte del tráfico rodado que los manifestantes mantienen en la carretera de Benítez.

Los ciudadanos se han concentrado en la vía y han bloqueado el paso de los vehículos, mientras coreaban consignas como "fuera la Cruz Roja", "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y "no me voy a ir de Ceuta, no me van a echar". También han reclamado: "Que nos devuelvan nuestra vida, no podemos vivir así".

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En un momento de la protesta, uno de los ciudadanos ha tomado la palabra para asegurar que la Policía está "de su parte", aunque ha pedido a los manifestantes que se levantasen para permitir a los agentes cumplir con su cometido y reanudar la circulación en la zona. La ciudadanía, sin embargo, se ha negado a abandonar la calzada y ha insistido en que no piensa ceder.

"No vamos a levantarnos", han respondido algunos de los concentrados, que han mantenido su posición frente al acceso hacia el Trampolín.

Ante la situación, la Policía Nacional ha abierto un acceso justo a continuación de la subida a Miguel de Luque para permitir que los vehículos puedan continuar su marcha sin atravesar el punto en el que se encuentra concentrada la ciudadanía.

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Durante la protesta también se han escuchado gritos de "Ceuta no es un CETI", en una movilización que se suma a las concentraciones y protestas ciudadanas desarrolladas en los últimos días en distintos puntos de la ciudad en rechazo a la situación migratoria y a la presencia de migrantes en determinados espacios.