Mauritania rescata frente a sus costas a más de 160 migrantes en una embarcación que partió de Gambia

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Las autoridades de Mauritania han anunciado el rescate de más de 160 migrantes, incluidos más de 15 menores de edad, que partieron de Gambia, tras pasar más de una semana en aguas del océano Atlántico, en una ruta que tiene habitualmente como destino final las costas de las Islas Canarias.

El Ministerio de Pesca e Infraestructura Marítima y Portuaria mauritano ha indicado en un comunicado en redes sociales que la Guardia Costera "detectó y rescató" a los 161 ocupantes de un bote tras localizar la embarcación frente a las costas de la capital, Nuakchot, cuando "intentaban llegar de forma irregular desde Gambia".

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"La embarcación partió de Banjul y estuvo en el mar durante aproximadamente ocho días antes de ser detectada por unidades de la Guardia Costera, que intervino para rescatar a todas las personas que iban a bordo", ha dicho, antes de agregar que entre ellos hay 99 senegaleses, 56 guineanos y seis gambianos, incluidos 17 niños.

Asimismo, ha resaltado que estas personas han sido ya trasladadas a "un centro de recepción" en Nuakchot, al tiempo que ha ensalzado las labores de la Guardia Costera "en la supervisión, rescate y combate de la migración irregular, mientras se protegen vidas humanas y se gestionan casos humanitarios en línea con los procedimientos establecidos".

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Las autoridades de Mauritania, uno de los principales puntos de salida de la ruta del Atlántico, han confirmado durante las últimas semanas la interceptación de varias embarcaciones con cientos de personas a bordo, en medio del aumento de las travesías durante los últimos años, con las Islas Canarias como principal destino.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.800 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.150 muertos y desaparecidos.

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