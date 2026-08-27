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El rey Harald V de Noruega sufre un "deterioro" de su salud y se encuentra en estado "muy grave"

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El rey Harald V de Noruega ha sufrido un "deterioro" de su salud, tras diez días hospitalizado en el Hospital Universitario de Oslo, y se encuentra en estado "muy grave".

"La salud de su Majestad el Rey se ha deteriorado. El estado de salud de su Majestad el Rey es muy grave", ha informado la Casa Real noruega en un breve comunicado.

En el mismo, informa de que el príncipe heredero, Haakon, que actualmente ejerce como regente, y su madre, la reina Sonia, "cancelan toda su actividad".

Harald V de Noruega, de 89 años, fue ingresado el 17 de agosto por una retención de líquidos tras realizarse un examen médico debido al tratamiento para la anemia hemolítica que padece.

En el trono desde 1991, ya fue ingresado por una infección cutánea en una pierna que le llevó a estar ingresado en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife durante sus vacaciones a principio de año.

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