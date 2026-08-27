Julián Alvarez sigue indispuesto y no se entrena por segundo día seguido

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Majadahonda (España), 27 ago (EFE).- Julián Alvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, tampoco se entrenó este jueves con el equipo rojiblanco, por segundo día seguido, al seguir “indispuesto” y continuar con “malestar”, según informaron fuentes del club, mientras su futuro continúa en el foco.

El miércoles no se ejercitó después de haber pasado una mala noche por una indisposición en la sesión matutina en el Centro Deportivo de Majadahonda, según le comunicó al club rojiblanco e informaron fuentes de la entidad, después de su reaparición en la competición del pasado domingo ante el Villarreal, cuando entró en el minuto 66 entre la bronca y los silbidos de su afición por su deseo de irse al Barça.

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A falta de un entrenamiento más, este viernes, el atacante, por tanto, es seria duda para el partido de este sábado contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en el que Diego Simeone, entrenador del equipo rojiblanco, tampoco tiene disponible al delantero Alexander Sorloth, por una lesión muscular.

El futuro de Julián Alvarez, entre tanto, continúa en el aire, entre su deseo expresado e inviable hoy por hoy de fichar por el Barcelona, su continuidad en el equipo rojiblanco y el interés del Arsenal en su posible fichaje.

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El Atlético, tal y como ha expresado una y otra vez a lo largo de las últimas semanas por medio de su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, no negociará ningún traspaso del atacante al Barcelona, cuya oferta de cien millones de euros a pagar en seis plazos, presentada a finales de mayo, fue rechazada por el Atlético, además de remitirse a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros para salir a ese destino.

No obstante, este miércoles el presidente del Barcelona, Joan Laporta, insistió en que mantiene la oferta presentada al club colchonero. EFE