Detenido el conductor del minibús de una residencia de Tomares tras la muerte de un anciano

18/08/2026 Imagen de archivo POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA AUTONOMÍAS AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS

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La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como presuntas autoras de un delito de homicidio por imprudencia grave en relación con el fallecimiento de un usuario de un centro de día. Ambas personas formaban parte del personal geriátrico.

A raíz de estos hechos, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe inició una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, informa en un comunicado.

El episodio tuvo lugar el pasado viernes, cuando un conductor de un minibús destinado al traslado de usuarios del centro, tras recoger a varias personas en diferentes puntos, llegó a las instalaciones, donde los usuarios descendieron del vehículo.

Posteriormente, un varón de 84 años, persona usuaria de silla de ruedas, habría permanecido en la zona trasera del minibús, habilitada para este tipo de transporte, sin que se advirtiera su presencia según aporta la investigación.

Tras permanecer el vehículo estacionado durante varias horas, trabajadores del centro localizaron al hombre en su interior y alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento del varón, con lo que se activó el correspondiente protocolo judicial.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Plaza 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla.