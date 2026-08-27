EEUU entregará unos 430.000 euros en "asistencia" tras la "devastadora" riada en la frontera entre Nepal y China

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El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado la entrega de 500.000 dólares (unos 429.000 euros) en "asistencia" tras las "devastadoras" riadas en la frontera entre Nepal y China y ha asegurado que su Embajada en Katmandú trabaja con las autoridades locales para localizar a estadounidenses desaparecidos a causa del desastre, que deja ya más de 160 muertos y cerca de 580 desaparecidos.

Un portavoz del Departamento de Estado ha resaltado que Washington "está siguiendo de cerca la situación y ha enviado un asesor de respuesta ante desastres a la región para apoyar las labores de socorro", antes de especificar que el citado paquete de ayuda se enmarca en un acuerdo con Catholic Relief Services "para financiar refugios de emergencia, artículos de primera necesidad y asistencia en materia de agua, saneamiento e higiene para las comunidades afectadas por las inundaciones".

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Asimismo, ha subrayado que "la Embajada estadounidense en Katmandú trabaja de cerca con las autoridades locales para localizar y asistir a ciudadanos estadounidenses en las zonas afectadas", al tiempo que ha reclamado a sus nacionales en Nepal "que necesiten asistencia urgente en relación con las inundaciones" que contacten por correo electrónico con la legación.

Por último, ha expresado sus condolencias a "las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en las devastadoras inundaciones repentinas que azotaron el distrito de Rasuwa, en Nepal". "Nuestros pensamientos están con todos los afectados por este desastre", ha zanjado a través de un comunicado.

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La Policía nepalí ha destacado este mismo jueves en un comunicado que hasta ahora se han recuperado 162 cuerpos en siete distritos del país, mientras que la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, citando a las autoridades turísticas de Nepal, ha cifrado en 579 los viajeros desaparecidos en las zonas afectadas, de los cuales 466 son extranjeros y 113 de origen nepalí.