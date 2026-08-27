Al menos 53 ucranianos desaparecidos en la riada de Nepal, según Kiev

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Kiev, 27 ago (EFE).- Al menos 53 ciudadanos ucranianos han sido declarados como desaparecidos por la Policía turística de Nepal en el contexto de la riada que ha sufrido el país asiático, según ha informado el Ministerio de Exteriores de Ucrania.

“Al mismo tiempo, en estos momentos no hay información sobre la existencia de ciudadanos ucranianos entre los muertos y heridos”, dijo el Ministerio ucraniano en una nota recogida por la agencia de noticias Ukrinform.

Las autoridades de Nepal elevaron este jueves a 826 la cifra de personas desaparecidas tras la riada en la frontera nepalí con Tíbet, entre ellas 466 extranjeros.

A este último recuento se suman los 3 fallecidos y 558 desaparecidos reportados en el lado chino de la frontera, en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el total provisional a nivel transfronterizo a 168 muertos y cerca de 1.400 desaparecidos, a la espera de datos consolidados formalmente entre Katmandú y Pekín.

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De momento, las autoridades de Nepal han recuperado 165 cuerpos, según el último recuento de este jueves, que se suman a los 3 fallecidos reportados por la parte china. EFE