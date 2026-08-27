Rusia ataca con misiles balísticos y drones infraestructura portuaria y agrícola ucraniana

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Kiev, 27 ago (EFE).- El Ejército ruso atacó esta madrugada con drones y un número no especificado de misiles balísticos infraestructuras portuarias y de almacenamiento de productos agrícolas en Ucrania, según informaron durante la mañana del jueves la Fuerza Aérea ucraniana y el ministro de Exteriores de Kiev, Andrí Sibiga.

“Durante la noche, Rusia llevó a cabo un ataque masivo contra Ucrania, dirigiendo contra puertos, (infraestructuras de) almacenamiento de grano, industria y otra infraestructura misiles balísticos e hipersónicos y drones de ataque”, dijo en su cuenta de X Sibiga. EFE

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