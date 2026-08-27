Canadá incluye el carbón vegetal y el hilo de cobre a la lista de aranceles sobre EEUU

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El Departamento de Finanzas de Canadá continúa rematando la lista de productos afectados por los nuevos aranceles sobre Estados Unidos, que entran en vigor este 8 de septiembre, y ha incluido el carbón vegetal y el hilo de cobre a la lista, poco después de quitar productos relacionados con el marisco y el pescado, en línea con su estrategia de responder "dólar por dólar" a los gravámenes impuestos por su país vecino.

Este pasado miércoles, a última hora de la noche, el Gobierno canadiense informó de la eliminación de productos de marisco y pescado, aduciendo que están centrados en responder sobre las industrias afectadas por los aranceles estadounidenses.

"Con base en la retroalimentación recibida, hemos realizado ajustes selectivos para protegernos contra daños económicos más amplios, incluyendo la eliminación de productos del mar y pescado de nuestra lista de aranceles compensatorios, manteniendo al mismo tiempo una respuesta equivalente en dólares y tasas a los productos estadounidenses", reza un comunicado del Departamento de Finanzas.

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Durante la jornada de hoy, en la lista publicada en la web del Ejecutivo canadiense han aparecido dos nuevos artículos: el carbón vegetal y el hilo de cobre fabricados en Estados Unidos.

Días antes, Canadá desveló el paquete de medidas arancelarias sobre EEUU entre los que se incluyen gravámenes entre el 15% y el 50% a productos derivados del acero y el aluminio, así como artículos básicos como lácteos, pescado o marisco, entre otros, en respuesta a las tasas del 50% impuestas sobre productos canadienses por parte de Estados Unidos después del fracaso de las negociaciones comerciales.

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En medio de la guerra comercial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, frontera entre ambos países, por lago América.