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Zelenski reivindica ataques contra un refinería en Perm y una base militar en Volgogrado

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este viernes un ataque de largo alcance contra una refinería en la región rusa de Perm, en el centro, y una base militar en Volgogrado, en el sur.

"Seguimos, a través de nuestras sanciones de largo alcance, trayendo las consecuencias de la guerra de vuelta a donde se originó", ha indicado el presidente ucraniano en un mensaje en redes sociales.

"Anoche, nuestros ataques profundos alcanzaron una refinería de petróleo en Perm, a más de 1.600 kilómetros de la frontera, y la base aérea militar de Marinovka en la región de Volgogrado. También hay resultados en el Mar Negro", ha añadido sobre la última ofensiva ucraniana contra suelo ruso.

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Zelenski ha recalcado que anteriores ataques ucranianos contra la base aérea de Ajtubinsk, en el sur, dañó un avión ruso Su-34 contra Primorsko-Ajtarsk, en el mar Negro, golpeó una instalación utilizada para almacenar, preparar y lanzar drones.

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