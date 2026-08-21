BORRADOR Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 ago (10.00 GMT)

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Madrid, 21 ago (EFE).-

Sumi/Zhitómir (Ucrania).- Rusia lanzó anoche una serie de ataques contra varias ciudades de Ucrania, entre ellas Sumi, Konotop y Zhitómir.

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Perm (Rusia).- Ucrania ataca una refinería al oeste de los Urales

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Ceuta (España).- Desalojan por segunda vez la playa de El Trampolín en Ceuta, y agrupan a los migrantes en un lateral para poder limpiar la zona.

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Piemonte/Liguria/Toscana/Isola di Fondra (Italia).- La cuarta ola de calor del verano en Italia ha dado paso a un sistema de baja presión en el norte y centro del país con fuertes tormentas eléctricas que ya han dejado miles de rayos, precipitaciones y vientos intensos, que han provocado hasta mil intervenciones de los bomberos en las últimas horas.

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Kiev.- Iluminación del Monumento a la Madre Patria en el marco de una instalación artística dedicada al 35 aniversario de la independencia de Ucrania.

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Washington.- Cobertura de la actividad del día en la Casa Blanca.

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Nueva York (EE.UU.).- Legisladores impulsan la prohibición de los carros tirados por caballos tradicionales en el neoyorquino Central Park.

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Dar es Salaam (Tanzania).- Sentencia en el juicio contra el líder del partido opositor tanzano Chadema, Tundu Lissu.

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Madrid.- El montaje de la "ciudad" de Shakira para su residencia en Madrid ya está en marcha, con ocho pabellones que formarán el 'Mundo Macondo', una experiencia "sin antecedentes" basada en el realismo mágico y 'Cien años de soledad' del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

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Capri (Italia).- La diseñadora Victoria Beckham y su esposo, el exfutbolista David Beckham, pasan sus de vacaciones en la isla italiana de Capri.

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Ravenna (Italia).- Acto de presentación de Ronaldinho a su llegada el jueves al Ravenna, donde se incorpora como jugador a sus 46 años

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Ravenna (Italia).- Ronaldinho Gaúcho aseguró el jueves que llega al Ravenna con la intención de ganar y de ilusionar a sus compañeros, además de ayudar al equipo a conseguir una temporada “espectacular”, durante su presentación como nuevo jugador del conjunto italiano de la Serie C.

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Madrid.- Actividad frenética en los clubes de LaLiga para reforzar sus plantillas en la recta final del mercado de fichajes. Estos días se suceden las presentaciones. Las más recientes, las del Barcelona que lo ha hecho con el lateral portugués Joao Cancelo, el Real Madrid con el defensa francés Ibrahima Konaté y el atlético de Madrid con el defensa internacional argentino, Cristian ‘Cuti’ Romero.

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aca/EFE

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