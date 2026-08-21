El juicio por la muerte de Maradona, alterado por una confusión con el historial médico

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El juicio por la muerte del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona podría postergarse durante unos días debido a una supuesta confusión con los resultados de los análisis renales, que corresponderían a su padre, según informan los medios de comunicación argentinos.

Las informaciones indican que los resultados de las pruebas, que en realidad pertenecían a su padre, se atribuyeron por error a Maradona, quien falleció de un infarto el 25 de noviembre de 2020. El padre de Maradona, también llamado Diego, falleció en 2015.

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El juicio podría suspenderse durante una semana, y, según se informa, el tribunal ha ordenado la incautación de los historiales médicos originales.

Maradona se sometió a una operación de cerebro unas semanas antes de su muerte. La fiscalía acusa de homicidio involuntario al médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; a su psiquiatra, Agustina Cosachov; a un psicólogo; a otro médico; al coordinador médico de la aseguradora sanitaria y a dos cuidadores. Todos los acusados rechazan las imputaciones.

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Los investigadores creen que se cometieron graves errores en la atención domiciliaria del campeón del Mundial de México 1986. El caso tuvo que reiniciarse después de que, en mayo del año pasado, se declarara nulo y sin efecto el primer juicio tras 21 días. El proceso se interrumpió después de que una de las tres juezas del tribunal fuera suspendida por su participación en un documental no autorizado sobre el juicio.