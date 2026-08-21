Madring y Lagain Group acuerdan incorporar soluciones para la gestión del residuo orgánico del GP de España

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El circuito de Madring y Lagain Group alcanzaron este viernes un acuerdo de colaboración para incorporar soluciones orientadas a la gestión del residuo orgánico durante el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará en Madrid del 11 al 13 de septiembre.

"La colaboración permitirá integrar en la operativa del evento diferentes soluciones desarrolladas por Lagain Group para facilitar la separación, tratamiento y seguimiento de determinadas fracciones de residuos orgánicos generadas durante el Gran Premio", destacó el comunicado, en el que se explicó que, entre esas soluciones, se encuentra la implantación de biodigestores LFC, equipos diseñados para realizar el tratamiento del residuo alimentario en el propio recinto mediante un proceso de digestión aeróbica.

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Así, a través de microorganismos que actúan en presencia de oxígeno, los equipos descomponen la materia orgánica y la transforman en un efluente líquido que se incorpora al sistema de saneamiento conforme a las condiciones aplicables. "El proceso se realiza de forma continua, permitiendo introducir residuo a medida que se genera y reduciendo su permanencia como residuo sólido almacenado", relataron.

Además del tratamiento, la tecnología permite registrar la cantidad de residuo introducido y procesado, aportando información operativa sobre la gestión realizada durante el evento. De esta forma, la colaboración busca "combinar tecnología y medición, favoreciendo que los resultados puedan analizarse a partir de datos reales obtenidos durante la celebración del Gran Premio".

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La actuación se complementará con la utilización de bolsas compostables destinadas a apoyar la recogida y separación de la fracción orgánica en los puntos definidos dentro de la operativa del evento. Estas facilitarán la identificación y manejo del residuo orgánico desde su generación hasta el punto de gestión correspondiente, contribuyendo a "estructurar un sistema en el que la correcta separación en origen desempeña un papel fundamental".

La solución planteada por Lagain se integrará dentro del modelo global de gestión de residuos del Gran Premio y será complementaria a otras iniciativas impulsadas por Madring. "El objetivo es actuar sobre distintas etapas de la gestión del alimento y del residuo: favorecer el aprovechamiento cuando sea posible, facilitar la correcta separación de la materia orgánica y aplicar soluciones específicas para su tratamiento cuando ya no pueda destinarse al consumo", concluyó el comunicado.

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