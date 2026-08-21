Taiwán denuncia la incursión de un buque de investigación chino al suroeste de la isla

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Pekín, 21 ago (EFE).- La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán denunció este viernes la incursión de un buque de investigación chino en aguas cercanas al islote Lamay, una isla coralina situada a unos pocos kilómetros al suroeste de la isla principal, frente a la ciudad de Kaohsiung.

En un comunicado, la autoridad marítima indicó que la nave 'Tongji' se encontraba a las 10:15 horas (02:15 GMT) de hoy a 28 millas náuticas al suroeste del islote, también conocido como Xiaoliuqiu o Liuqiu, precisando que se hallaba 2 millas náuticas fuera de las aguas restringidas, y que continuaba navegando hacia el sureste.

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Desde que detectaron el buque chino por primera vez, a las 23:33 horas de anoche (15:33 GMT) cercano al archipiélago periférico de Penghu, Taiwán desplegó "de inmediato" el buque 'Lienchiang' para responder y, mediante maniobras, se colocó junto a la embarcación china y presionó su rumbo, además de emitir una "enérgica advertencia" para que abandonara las aguas de Taiwán.

Según el periódico taiwanés Liberty Times, el buque de investigación "inteligente" de 2.000 toneladas del Partido Comunista Chino, "Tongji", fue avistado en aguas al oeste del islote Lamay.

Dado que esta zona se sitúa cerca de la desembocadura del río Gaoping y en el punto estratégico entre las bases navales de Kaohsiung y Zuoying, se considera una zona de gran valor para una posible emboscada de submarinos, por lo que su actividad inusual ha atraído una "atención considerable", según el diario.

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La administración costera taiwanesa indicó que continuará utilizando métodos conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para "salvaguardar la soberanía nacional".

Este movimiento coincide en el tiempo con la intensificación de la presencia naval china en aguas al este de Taiwán, una zona que no solo alberga rutas marítimas esenciales para el comercio global, sino que sería la vía por la que países como EE.UU. y Japón socorrerían a Taipéi ante una invasión o un bloqueo chinos.

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Este miércoles la CGA denunció una nueva incursión de guardacostas chinos cerca de la disputada isla Pratas, un atolón controlado por Taipéi y reclamado por Pekín situado a unos 340 kilómetros al sureste de Hong Kong. EFE