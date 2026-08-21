Miembros de las 'Cucarachas' son atacados al intentar inspeccionar una escuela en la India

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Nueva Delhi, 21 ago (EFE).- Miembros del movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), conocidos como las 'Cucarachas', fueron atacados este viernes por una turba cuando intentaban inspeccionar una escuela rural que, según denuncian, funciona en un "establo de búfalos" en el estado de Rajastán, en el norte de la India.

Vídeos compartidos por el CJP muestran a un grupo de hombres bloqueando violentamente el paso de los activistas, que habían acudido al centro como parte de una campaña para denunciar las condiciones de las escuelas públicas rurales.

"Rompieron las ventanillas de los vehículos y destrozaron teléfonos; agredieron a una mujer, me rasgaron la camisa y uno de los miembros de nuestro equipo sufrió una fractura en la mano. Incluso nos atacaron con piedras", detalló uno de los líderes de las 'Cucarachas', Ashutosh Ranka, a la agencia local PTI.

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El CJP acusó a simpatizantes del partido gobernante Bharatiya Janata Party (BJP), del primer ministro Narendra Modi, de estar detrás del ataque en la escuela de la aldea de Rampura-Kanwarpura.

"¡El equipo de CJP fue atacado y golpeado por exigir mejores escuelas! ¿Por qué la Policía de Rajastán permite este vandalismo?", preguntó en X el grupo.

El incidente se produce apenas una semana después de otro ataque relacionado con las inspecciones del movimiento. Tras visitar una escuela en el estado oriental de Bengala Occidental, varias personas irrumpieron en la vivienda de un activista del CJP y golpearon a miembros de su familia.

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El movimiento sostiene que el padre del activista murió posteriormente a consecuencia de la agresión y volvió a responsabilizar a simpatizantes del BJP. Sin embargo, la Policía, que ha detenido a ocho personas por el ataque, asegura que el hombre, de 50 años, sufrió únicamente heridas leves y murió por causas no relacionadas.

Tras liderar una ola de protestas que culminó con la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, las 'Cucarachas' lanzaron una campaña en agosto para mejorar las escuelas públicas rurales, instando a los padres y a simpatizantes a realizar auditorías de las instalaciones.

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El CJP nació en mayo como una sátira política en redes sociales, pero rápidamente sumó más de 20 millones de seguidores y se ha convertido en uno de los mayores desafíos al Gobierno de Modi en los últimos años. EFE