Indonesia continúa combatiendo incendios que dejan aire contaminado en Malasia y Singapur

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Yakarta, 21 ago (EFE).- Cientos de bomberos de Indonesia continúan este viernes combatiendo numerosos incendios que arreciaron este mes causando una crisis transfronteriza con efectos en Singapur y Malasia, donde las autoridades han adoptado medidas debido a la contaminación del aire en algunas ciudades.

El Ministerio de Silvicultura de Indonesia anunció este viernes que el número de puntos de calor había caído ayer de 2.170 a 950, y que continuaban combatiendo los fuegos, especialmente en regiones como Kalimatan, en la isla de Borneo, compartida con Malasia y Brunéi.

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Asimismo, la cartera indonesia de Transportes señaló que los incendios forestales de este mes han reducido la visibilidad en algunas áreas, lo que ha retrasado operaciones en aeropuertos y ha llevado a la cancelación de varios vuelos comerciales en los últimos días, aunque sin precisar números.

Según reportes del Sistema de Gestión del Índice de Contaminación Atmosférica de Malasia, el aire en Sarawak -fronterizo con Brunéi y con la región indonesia de Kalimatan- se ha vuelto "muy dañino" en las últimas horas, lo que supone riesgos para la salud de unos 2,4 millones de personas.

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Además, otras ocho ciudades de Malasia registran este viernes aire insalubre, menos grave que el de Sarawak.

Este escenario es peor que el registrado la semana pasada, cuando una decena de ciudades, incluidas zonas de Kuala Lumpur, mantenían niveles insalubres, pero sin llegar a ser muy dañinos, debido a la bruma, por la que las autoridades suspendieron clases en decenas de escuelas.

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Entretanto, el Consejo Religioso Islámico de Singapur ordenó a las mezquitas del país acortar sus sermones de la oración hasta nuevo aviso debido al calor y la bruma, que seguirá afectando la región al menos durante el fin de semana, según pronósticos recogidos por la agencia estatal malasia Bernama.

El Gobierno de Malasia, que ha pedido a quienes viven en las zonas afectadas evitar las quemas al aire libre y reducir las actividades en exteriores, adelantó que usará los canales diplomáticos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) "para buscar una solución a la contaminación atmosférica transfronteriza", de acuerdo con un texto de Bernama.

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El año pasado, Indonesia registró 546 incendios forestales, mientras que desde enero hasta agosto de este año ya acumula 375 fuegos, conforme a los datos de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB). EFE

(foto)