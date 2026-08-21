El índice de precios al consumidor de Japón subió un 1,8 % interanual en julio

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Tokio, 24 jul (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) de Japón subió un 1,8 % interanual en julio, según informó el Gobierno, manteniéndose por séptimo mes consecutivo por debajo del objetivo del 2 % establecido por el Banco de Japón (BoJ).

La subida del indicador, que excluye los precios de los alimentos frescos por su alta volatilidad, supone una aceleración de la inflación tras el incremento del 1,6 % registrado en el mes anterior, según los datos publicados por la oficina de estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones.

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Los precios de la energía volvieron a terreno positivo con un avance del 0,6 % interanual en julio, tras las caídas del 0,4 % en junio.

Ante la guerra en Oriente Medio y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, Japón implementó subsidios en marzo para controlar los precios de la gasolina en torno a los 170 yenes (1,07 dólares) por litro.

Estas ayudas llevaron a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a defender la semana pasada en la red social X que el precio de la gasolina en el archipiélago es más bajo que en Estados Unidos y Europa.

En este contexto, la electricidad moderó su descenso al 0,1 % interanual (frente al -1,7 % de junio), mientras que el gas se encareció un 1,6 % tras haber disminuido un 0,8 % el mes previo.

La factura de la cesta de la compra subió un 3 % interanual, excluyendo a los alimentos frescos, frente al 3,1 % de junio, mientras que los precios de los cereales bajaron un 2,2 %.

Entre los sectores que experimentaron un abaratamiento destacado figura el de la educación y las tasas de escolarización, con caídas interanuales del 3,8 % y del 6,4 %, respectivamente.

Este repunte de la inflación sitúa el indicador general en su nivel más alto en lo que va del periodo, a medida que la aceleración de los precios energéticos repercute en el conjunto de la economía nipona y el Banco de Japón evalúa la evolución de su política monetaria.

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En lo que respecta a la inflación subyacente, aquella que excluye los alimentos frescos y la energía, avanzó un 1,9 % en julio.