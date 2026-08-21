Aless Gibaja sale en defensa de Belén Esteban tras el ataque de Juls Janeiro

30/03/2026 Aless Gibaja. De regreso en Madrid tras disfrutar de sus vacaciones de verano, Aless Gibaja ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua y, aunque en esta ocasión no ha querido dar ningún detalle sobre la inminente maternidad de su mejor amiga Alejandra Rubio -que cuenta los días para convertirse en madre de su segundo hijo, una niña, con Carlo Costanzia- no ha dudado en 'mojarse' sobre la guerra abierta entre Julia Janeiro y Belén Esteban después de que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario tachase a la madre de su hermana Andrea de ser un "meme televisivo" y de haber vivido a "la sombra" de su padre. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

De regreso en Madrid tras disfrutar de sus vacaciones de verano, Aless Gibaja ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua y, aunque en esta ocasión no ha querido dar ningún detalle sobre la inminente maternidad de su mejor amiga Alejandra Rubio -que cuenta los días para convertirse en madre de su segundo hijo, una niña, con Carlo Costanzia- no ha dudado en 'mojarse' sobre la guerra abierta entre Julia Janeiro y Belén Esteban después de que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario tachase a la madre de su hermana Andrea de ser un "meme televisivo" y de haber vivido a "la sombra" de su padre.

"A mí Julia me parece muy cool, ella tiene personalidad, es... no sé, es cool, es única" ha asegurado, reconociendo sin embargo que no le ha gustado en absoluto lo que ha dicho sobre la colaboradora televisiva, que como ha dejado claro es la verdadera "princesa del pueblo. Julia puede ser la princesa de... no sé, la princesa... otra princesa, la del maquillaje, total. Y aunque me cae muy bien es muy feo lo que ha hecho".

PUBLICIDAD

"Aparte, no sé, tiene una hermana también y yo a Andrea la adoro y me parece que es una niña ideal y por Andrea me parece muy feo eso, que lo diga" ha sentenciado, revelando que lo único bueno de esta "guerra" es que "Belén ha vuelto y me encanta que esté porque me parece un personaje top de España y me encanta que haya vuelto". "Que tiene que contestar, tiene que contestar, tiene que defenderse. A ver cuándo contesta" ha expresado entre risas, esperanzado con que no deje pasar este tema y de la réplica a la hija de María José Campanario.

Y sobre el futuro de Juls, Aless tiene claro que aunque por el momento esté explotando su faceta de creadora de contenido, "yo la veo más personaje televisivo que influencer. Yo la veo sentada en algún programa, en alguna tertulia, porque tiene mucho carácter y tiene ímpetu. Más que influ, la veo personaje televisivo. Bueno, ya es un súper personaje del corazón, pero la veo más personaje del corazón que influ".

PUBLICIDAD