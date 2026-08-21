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Rusia detiene a ocho sospechosos de un intento de sabotaje a una empresa de defensa en Moscú

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El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha informado de la detención de ocho personas, si bien una fue abatida por oponer resistencia armada durante el operativo, sospechosas del intento de sabotaje de hace un mes contra una empresa de defensa en Moscú, para el que se iban a utilizar 35 drones cargados con explosivos.

El FSB ha detallado que el intento de sabotaje fue orquestado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y que los drones que se pretendía utilizar fueron traídos de contrabando desde Eslovaquia a través de Polonia y Bielorrusia con la ayuda de servicios de Inteligencia europeos, informa TASS.

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El sospechoso abatido es un ciudadano ruso propietario del hangar en el que estaba previsto que se lanzaran los drones. Entre los detenidos hay un antiguo combatiente del Grupo Wagner en Ucrania, dos moldavos y varios menores de edad.

Asimismo, las autoridades rusas han señalado al ucraniano Albert Vasiliev, conocido artísticamente como 'Kievstoner', como uno de los autores intelectuales.

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