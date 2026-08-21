'Gold', el salto a la música de Duplantis

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Redacción deportes, 21 ago (EFE).- El pertiguista sueco Armand Duplantis, cuatro veces campeón de Europa, tres del mundo y doble oro olímpico, presentó este viernes 'Gold', la canción oficial compuesta por él mismo para el Mundial Ultimate de World Athletics que se celebrará en Budapest (Hungría) del 11 al 13 de septiembre.

La canción original, compuesta por Duplantis junto con Carl Silvergran y Oscar Chase, la interpretará el propio atleta sueco el domingo 13 de septiembre en la gala de clausura del campeonato que reunirá a algunos de los atletas que han sido campeones del mundo, olímpicos y de la Liga Diamante en pruebas dentro del estadio.

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"Escribí la canción con la idea de representar algo que es mucho más grande que uno mismo. Creo que eso es lo que todos hacemos cuando estamos en la pista. Representamos a nuestra familia, a nuestro equipo, a nuestros entrenadores, y me encanta ese concepto. La música y el deporte son las dos cosas que unen a la gente de la mejor manera posible, y 'Gold' es una expresión de eso", declara Duplantis.

El Mundial Ultimate, que cuenta con una bolsa de premios histórica de diez millones de dólares, es una apuesta del británico Sebastian Coe para "poner de relieve el talento y la pasión de las mayores estrellas del atletismo, tanto dentro como fuera de la pista".

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"Duplantis es uno de nuestros atletas más reconocidos y laureados y no podríamos estar más emocionados de que sea él quien haya creado el himno del Ultimate. Se trata de un gran campeonato deportivo mundial y nos pareció adecuado contar con un himno que sirva para inspirar a nuestro público y a nuestros aficionados de todo el mundo, escrito e interpretado por uno de los grandes", señaló.

El videoclip se rodó en Budapest, en algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Bastión de los Pescadores y la Plaza de los Héroes, y también incluye imágenes de archivo personales de Duplantis cuando era niño y de joven atleta, junto con imágenes de algunos de los momentos más decisivos de su carrera deportiva. EFE

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