Estados Unidos renuncia al objetivo de llevar internet de 1 Gbps a todo el país

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La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha decidido eliminar el objetivo a largo plazo de llevar a todo el país velocidades de banda ancha de 1 Gbps de bajada y 500 Mbps de subida, una meta fijada durante la Administración Biden.

La FCC ha justificado la decisión en su informe sobre el estado de la banda ancha en Estados Unidos publicado en Facebook, cuyas conclusiones resumió su presidente, Brendan Carr. "En la actualidad, es imposible predecir los desarrollos tecnológicos a largo plazo y la evolución de las preferencias de los consumidores", afirma la FCC en su comunicado.

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En dicho informe, la FCC recoge que las velocidades han aumentado en un 50 por ciento, la brecha digital se ha reducido en un 25 por ciento, la competencia y las opciones de elección han aumentado y los precios han bajado, aunque el medio especializado Ars Technica afirma que algunas de esas conclusiones provienen de grupos de presión de la industria (lobbies), y no se incluye investigación crítica por parte de asociaciones de defensa del consumidor.

Por ejemplo, el informe recoge que el 96,9 por cientos de los estadounidenses tienen acceso a un servicio de banda ancha terrestre fija de 100/20 Mbps, incluido el medio rural gracias a las conexiones por satélite.

También afirma que "los precios reales del servicio inalámbrico han caído cuatro veces más durante los primeros 18 meses de mandato del presidente Trump en comparación con el mismo período bajo el mandato del presidente Biden", lo que ha resultado en una reducción de los precios fijos de los servicios más populares del 6 por ciento respecto del año pasado.

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Según datos de Ookla a fecha de junio de 2026, Estados Unidos registra una descarga media de 304,83 Mbps y una subida de 58,28 Mbps en banda ancha fija. Un panorama que difiere, sobre todo en la cifra de subida, del de España y otros países de la Unión Europea.

Según el agregador Speed-test, en España la media es de 225,1 Mbps de descarga y 186,2 Mbps de subida, mientras que Francia lidera Europa con 349,25 Mbps a principios de 2026, según datos de Ookla recogidos por DataGlobeHub.