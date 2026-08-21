Clerhp registra un programa de deuda de 64 millones de euros en Panamá para impulsar su resort Larimar City

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Clerhp, el grupo de infraestructuras murciano que impulsa el resort Larimar City en República Dominicana, ha registrado un programa rotativo de 10 años en Panamá para emitir hasta 75 millones de dólares (64 millones de euros) en bonos de deuda.

El programa ha obtenido la calificación de 'grado de inversión' por parte de Moody's y la superintendencia del Mercado de Valores de Panamá ya ha aprobado el plan, que se listará en Latinex, Bolsa Latinoamericana de Valores.

La compañía ha informado en BME Growth, mercado español alternativo en el que cotiza, que la colocación se iniciará inmediatamente y se irá completando al ritmo que Clerhp lo demande. Mercantil Servicios Financieros Internacional actúa como entidad estructuradora y Mercantil Servicios de Inversión como casa de bolsa y valores y agente de pagos del programa.

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Este hito le permitirá acelerar el proyecto Larimar City, que a 30 de junio de 2026 alcanzaba una cifra de ventas de 376 millones de dólares estadounidenses (321 millones de euros).

La compañía anunció recientemente la compra de un nuevo proyecto turístico en la zona de Punta Cana por 6,62 millones de dólares (5,7 millones de euros). En concreto, adquirió la sociedad Terrazas Lago, propietaria de los terrenos y derechos reales del proyecto denominado Marelago en Cap Cana, una zona exclusiva de lujo dentro de Punta Cana y en la que Clerhp venía participando hasta la fecha únicamente como prestador de servicios.

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El importe de la transacción será satisfecho en especie mediante la entrega de activos finalistas en Larimar City. Entre 2027 y 2028 se prevé la entrega de viviendas, lo que se espera que aporte a la compañía al menos 60 millones de dólares (52 millones de euros) en ventas y 20 millones de dólares (17 millones de euros) de margen bruto.