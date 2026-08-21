Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Clerhp registra un programa de deuda de 64 millones de euros en Panamá para impulsar su resort Larimar City

Imagen D7DPRLKKYJEWLNOHWEGRDAKRJY
Guardar

Clerhp, el grupo de infraestructuras murciano que impulsa el resort Larimar City en República Dominicana, ha registrado un programa rotativo de 10 años en Panamá para emitir hasta 75 millones de dólares (64 millones de euros) en bonos de deuda.

El programa ha obtenido la calificación de 'grado de inversión' por parte de Moody's y la superintendencia del Mercado de Valores de Panamá ya ha aprobado el plan, que se listará en Latinex, Bolsa Latinoamericana de Valores.

La compañía ha informado en BME Growth, mercado español alternativo en el que cotiza, que la colocación se iniciará inmediatamente y se irá completando al ritmo que Clerhp lo demande. Mercantil Servicios Financieros Internacional actúa como entidad estructuradora y Mercantil Servicios de Inversión como casa de bolsa y valores y agente de pagos del programa.

PUBLICIDAD

Este hito le permitirá acelerar el proyecto Larimar City, que a 30 de junio de 2026 alcanzaba una cifra de ventas de 376 millones de dólares estadounidenses (321 millones de euros).

La compañía anunció recientemente la compra de un nuevo proyecto turístico en la zona de Punta Cana por 6,62 millones de dólares (5,7 millones de euros). En concreto, adquirió la sociedad Terrazas Lago, propietaria de los terrenos y derechos reales del proyecto denominado Marelago en Cap Cana, una zona exclusiva de lujo dentro de Punta Cana y en la que Clerhp venía participando hasta la fecha únicamente como prestador de servicios.

PUBLICIDAD

El importe de la transacción será satisfecho en especie mediante la entrega de activos finalistas en Larimar City. Entre 2027 y 2028 se prevé la entrega de viviendas, lo que se espera que aporte a la compañía al menos 60 millones de dólares (52 millones de euros) en ventas y 20 millones de dólares (17 millones de euros) de margen bruto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

China condena a 15 años al exjefe de medicina tradicional por aceptar sobornos

Infobae

Madring y Lagain Group acuerdan incorporar soluciones para la gestión del residuo orgánico del GP de España

Madring y Lagain Group acuerdan incorporar soluciones para la gestión del residuo orgánico del GP de España

Ocho muertos al estrellarse un avión en una zona remota de Alaska

Infobae

Zelenski reivindica ataques contra un refinería en Perm y una base militar en Volgogrado

Zelenski reivindica ataques contra un refinería en Perm y una base militar en Volgogrado

BORRADOR Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 21 ago (10.00 GMT)

Infobae