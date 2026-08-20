Israel insta a Erdogan a evitar "peligrosas aventuras en Siria" tras el bombardeo israelí de una base aérea

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha afirmado este jueves que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, está "arrastrando" a su país a "peligrosas aventuras en Siria", tras el bombardeo israelí contra el aeropuerto militar de Abú al Duhur, en el norte de Siria, bajo el argumento de un eventual despliegue militar turco, algo desmentido por Damasco.

"Erdogan está arrastrando a Turquía a peligrosas aventuras en Siria. Israel no permitirá que nadie amenace su seguridad", ha manifestado Katz en un mensaje en redes.

En el mismo, ha declarado que "sería mejor que Erdogan continuara pronunciando discursos vacíos y fantasiosos contra Israel en el Parlamento turco en lugar de poner a prueba la determinación de Israel de defenderse".

Las palabras de Katz llegan después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, haya defendido que Israel ha avisado contra cualquier intento de Turquía de establecer una base militar en Siria, alegando que Ankara "tiene la intención de establecer una base en el sur de Tufa, cerca de Alepo" y que su gabinete ha "transmitido un mensaje" con su ataque contra el aeropuerto sirio.

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Sus afirmaciones van en línea con la justificación dada por su oficina para defender el bombardeo en cuestión, pero el ministro de Exteiores de Siria, Asad al Shaibani, ha rechazado tal argumentación asegurando que, al contrario, "no había intención de establecer allí una base turca, ni una presencia militar turca".