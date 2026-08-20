Exportadores de Ecuador lanzan plataforma para medir el desempeño del transporte marítimo

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Guayaquil (Ecuador), 19 ago (EFE).- La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) presentó este miércoles una plataforma que permitirá medir el desempeño de los servicios de transporte marítimo y detectar los costos e ineficiencias que pueden afectar al comercio exterior del país andino.

"Ecuador, con más de 500.000 contenedores llenos de exportación al año, es el país que más mercadería contenerizada embarca desde la costa oeste de Sudamérica en términos relativos a su tamaño. En este contexto, el sector exportador ha detectado que las consecuencias de un desajuste logístico se traducen en mayores costos, tiempos de espera e ineficiencias para el proceso de exportación", señaló el gremio en un comunicado.

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Así nació el Barómetro Naviero, una plataforma en línea que ayudará a medir fricciones logísticas, mejorar la trazabilidad de los servicios navieros y construir indicadores técnicos que permitan monitorear el desempeño de los actores logísticos que intervienen en el transporte marítimo.

Los reportes generados permitirán reconocer las mejores prácticas que apunten a una mayor eficiencia y reducción de costos.

Fedexpor explicó que el barómetro evaluará también los costos logísticos incluyendo tarifas, cargos adicionales y su impacto en los márgenes de las empresas exportadoras.

"Actualmente, en Ecuador el costo logístico sobre las ventas de exportación tiene un peso del 17,9 %, una brecha significativa frente a Chile (12 %) y Perú (16 %) que exportan mercadería a los mismos destinos en Estados Unidos, Unión Europea y Asia", afirmó la federación.

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Por cada 100 dólares FOB (libre a bordo, en inglés) casi 18 dólares se destinan a fletes, bodegaje, trámites, seguros, seguridad y manipulación de carga.

El gremio señala que el costo del transporte marítimo ha aumentado en los últimos años, lo que se suma a otros factores como el conflicto en Oriente Medio, que ha añadido en algunas ocasiones entre 10 y 15 días de tránsito, por lo que poder identificar y actuar sobre "los elementos que se modifican cada día" es "crucial" para "moderar los impactos sobre los costos para el exportador".

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"El barómetro consolida la información de la percepción del exportador sobre el servicio naviero, para apuntar a un modelo logístico integrado que conecte a los actores del sector privado y también viabilice un diálogo técnico con las entidades de control", dijo Xavier Rosero, presidente de Fedexpor. EFE