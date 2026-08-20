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Un activista de la Global Sumud Flotilla detenido en Túnez inicia una huelga de hambre

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La Global Sumud Flotilla (GSF) ha mostrado "su profunda indignación y gran preocupación" ante el inicio por parte del miembro tunecino de su Comité Directivo Wael Nawar de una huelga de hambre en protesta contra su detención preventiva en su propio país, así como la de otros tres integrantes.

"La Global Sumud Flotilla expresa su profunda indignación y gran preocupación tras el anuncio de que Wael Nawar, miembro del Comité Directivo, inició oficialmente la 'Huelga de Hambre Sumud' el domingo 16 de agosto", ha afirmado la organización en un mensaje en el que enmarca la decisión de Nawar en las protestas del activista contra su detención en Túnez, así como las de sus compañeros organizadores Gasen Henchiri, Gasen Bougdiri y Nabil Chanufi.

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Los cuatro "fueron arrestados en marzo de 2026, poco después de que las autoridades tunecinas bloquearan la salida prevista de la Flotilla Global Sumud desde el puerto de Sidi Bou Said", ha denunciado GSF, que advierte que permanecen detenidos bajo cargos financieros que la organización considera "fabricados y con motivaciones políticas, un intento de criminalizar la acción humanitaria y la solidaridad organizada con Palestina en Túnez".

"Mientras que tres coorganizadores fueron liberados bajo condiciones restrictivas que prohíben la libertad de movimiento, los 'Cuatro de Sumud' permanecen tras las rejas en condiciones de hacinamiento y deterioro, con acceso limitado a atención médica vital", alerta la Flotilla.

Ante esta coyuntura, la organización ha manifestado que "responsabiliza por completo a las autoridades tunecinas de la seguridad física y la vida de Wael Nawar y sus compañeros detenidos" y ha exigido su "liberación inmediata e incondicional (...), , la desestimación de todos los cargos en su contra y el levantamiento de todas las restricciones impuestas a los organizadores liberados". Además, ha reclamado que, mientras tanto, "las autoridades deben garantizar de inmediato atención médica integral y condiciones de detención que respeten sus derechos fundamentales".

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"El acoso estatal jamás borrará el imperativo moral de poner fin al genocidio en Gaza ni disuadirá a quienes se solidarizan con el pueblo palestino", ha agregado la Global Sumud Flotilla, antes de concluir la nota manifestando que "apoya firmemente a Wael Nawar, a su familia y a nuestros compañeros encarcelados, e insta a la sociedad civil mundial a exigir su liberación inmediata".

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