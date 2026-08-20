Capturan en Guatemala a ecuatoriano requerido en EE.UU. sindicado de tráfico de drogas

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Ciudad de Guatemala, 19 ago (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este miércoles a un ciudadano ecuatoriano para su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por tráfico de drogas.

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló a periodistas que la captura tuvo lugar en el aeropuerto internacional La Aurora donde el sindicado, identificado como Wilson Mendoza Barberán, de 61 años, pretendía viaja a su país natal.

De acuerdo con las autoridades, Mendoza Barberán es requerido por Estados Unidos bajo el delito de "conspiración para distribuir cocaína, con conocimiento de que sería importada" a la nación norteamericana.

Sobre Mendoza Barberán existía una orden de detención en Guatemala para su traslado a EE.UU., emitida el pasado lunes por un juzgado local.

Según la policía guatemalteca, en lo que va del año han sido arrestadas 32 personas para ser extraditadas a Estados Unidos, incluidas 19 señaladas por narcotráfico y otros doce acusados por "otros delitos".

Entre los detenidos por narcotráfico este año se encuentra Audías Juncos Vásquez, alias 'El Cachetes', extraditado en mayo pasado, requerido por una corte del Distrito Medio de Florida de conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína destinados al mercado estadounidense.

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Según las investigaciones, Juncos Vásquez tenía nexos con el mexicano Cartel de Sinaloa.

Debido a su posición geográfica, Guatemala es utilizada por los carteles internacionales como puente para traficar droga desde Suramérica hacia Estados Unidos. EFE