Dos pescadores fueron rescatados en México después de estar cinco días en altamar sobre una hielera

Guardar

Tapachula (México), 19 ago (EFE).- Después de estar cinco días en altamar, en aguas del océano Pacífico, sobre una hielera, dos pescadores mexicanos fueron rescatados por la Armada de México a unos 240 kilómetros de la costa del estado de Chiapas, sureste del país.

Los hombres, originarios de la comunidad de Paredón, en el municipio de Tonalá, Chiapas, fueron ubicados entre los límites de México con Guatemala, luego de un naufragio.

En entrevista con medios locales este miércoles en Puerto Chiapas, a donde fueron llevados los sobrevivientes para recibir atención médica por deshidratación, la Secretaría de Marina de México informó que la operación de búsqueda inició cuando recibieron una llamada de auxilio de la cooperativa pesquera para la que trabajan.

PUBLICIDAD

La cooperativa pidió apoyo para la búsqueda de dos de sus compañeros, quienes zarparon a bordo de una embarcación de nombre 'Camaronera' y con quienes tuvieron comunicación por última vez el pasado viernes.

De acuerdo con lo relatado por los pescadores, en la madrugada del sábado, una fuerte ola los sorprendió y la embarcación se fue a pique, según narró uno de ellos, Daniel Guerrero Martínez, quien agregó que sintió la muerte cerca porque no tenían cómo capturar pescado ni beber agua.

PUBLICIDAD

Guerrero Martínez, de 54 años, pensó que "nunca iba a ver a volver a ver su familia", porque no llovió, y el sol y la deshidratación los estaban matando.

Sentado sobre una silla de ruedas en Puerto Chiapas dejó en claro que ya no intentará pescar y se jubilara.

"Tengo mis hijos que no son pescadores, pero uno es terco, tengo hijos que me tienen que mantener, pero no me gusta que me mantengan", expresó.

El otro pescador, José Luis Pórtelas, de 37 años, contó que al caerles la ola trataron de agarrar algunas cosas, pero en cuestión de segundos quedaron a la deriva apenas sobre la hielera, un contenedor portátil de material aislante, y unos bidones de gasolina.

PUBLICIDAD

Explicó que desde el primer momento que subieron a la lancha ya no pudieron probar "ningún alimento o agua hasta este miércoles", cuando fueron rescatados por las autoridades navales.

Explicó que después de estar a la deriva por cinco días, una avioneta los pudo ubicar al ondear un costal que tenían.