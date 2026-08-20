El incendio en Aldea del Fresno presenta una "evolución positiva" durante la noche

Guardar

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado de que el incendio declarado este miércoles en Aldea del Fresno presenta una "evolución positiva" después de que sobre las 21.30 horas se encontrara ya estabilizado y unas horas más tarde se descendiera de situación operativa 2 a 1.

Durante la noche, las 17 dotaciones de bomberos de la Comunidad y los bomberos forestales han trabajado sobre el terreno apagando puntos calientes y consolidando el perímetro con maquinaria pesada.

Cuando haya luz solar, los equipos técnicos realizarán una evaluación y se tomarán decisiones al respecto. De momento, se mantiene la situación operativa 1 del Plan INFOMA de la Comunidad de Madrid.

El foco del incendio se localizó este miércoles a las 14.30 horas en el kilómetro 52 de la M-510, a la altura de Aldea del Fresno, y obligó a la Comunidad de Madrid a activar la situación operativa 2 del Infoma, el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales.

PUBLICIDAD

Ante el avance de las llamas y debido a la cercanía del fuego a Aldea del Fresno, fueron desalojadas las urbanizaciones Palomeque, Manga de la Pedrera y Carbajo, así como varias viviendas de la urbanización María Elena.

El fuego también obligó a cortar varios kilómetros de la M-510 y de la M-507 y a suspender la línea de autobús 548 del Consorcio Regional de Transportes (CRTM). En total, la estimación de hectáreas afectadas por las llamas asciende a unas 330, según informó el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

PUBLICIDAD