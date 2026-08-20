El Canal de Panamá reduce el tránsito diario de buques de 36 a 32 para enfrentar a El Niño

Guardar

Ciudad de Panamá, 20 ago (EFE).- El Canal de Panamá anunció este jueves que restringirá a 32, de un promedio de 36, el tránsito de buques diarios, una medida que se suma a la reducción del calado ya vigente, a fin de afrontar la sequía derivada de un fenómeno El Niño fuerte este año que puede prolongarse hasta el 2027.

En un comunicado, la vía por la que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial informó que a partir del próximo 3 de septiembre "el número de cupos diarios disponibles en las esclusas Neopanamax (la ampliación) se ajustará a nueve", de un promedio de 10, "mientras en las esclusas Panamax (las centenarias) serán de 25", frente las 26 habituales, lo que suma un total de 34 tránsitos diarios a partir de esa fecha.

PUBLICIDAD

"Asimismo, a partir del 15 de septiembre de 2026, el número de cupos diarios disponibles en las esclusas Panamax se ajustará a veintitrés (23)", lo que dejará para esa fecha un total de 32 tránsitos diarios, dijo la administración del paso navegable que une el Atlántico con el Pacífico y tiene a EE.UU. como principal usuario.

gf/mt/nvm