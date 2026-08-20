Neutrógena admite que hizo sentir desamparada a Hayden Panettiere tras su posparto

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Los Ángeles (EE.UU.), 20 ago (EFE).- Neutrógea admitió este jueves que hizo sentir desamparada a la actriz Hayden Panettiere, quien fue embajadora de la marca de cosméticos por más de una década, tras haber hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión posparto.

"Hayden fue una valiosa integrante de nuestra comunidad. Nos enorgullece haber colaborado con ella y comprendemos que la hicimos sentir desamparada en un momento tan difícil. Esto no representa los valores de Neutrogena ni la imagen que queremos proyectar", indicó la compañía en un comunicado emitido en su cuenta oficial de Instagram.

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La marca lamentó la repentina muerte de la actriz el pasado domingo y alabó la valentía que tuvo al compartir una experiencia que "contribuyó a generar conversaciones importantes y a crear conciencia", agregó.

La compañía anunció que está realizando "una inversión significativa junto a un socio comunitario de salud con una larga trayectoria para ayudar a que más mujeres tengan acceso al apoyo que necesitan, incluyendo atención para la depresión posparto", sentenció.

Panettiere relató el pasado mayo en un programa radiofónico, así como en sus memorias y en otras entrevistas, que Neutrogena intentó poner fin a su colaboración después de que hablara públicamente sobre la depresión postparto que sufrió tras el nacimiento de su hija Kaya.

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Estas declaraciones se hicieron virales tras su repentina muerte y desataron una ola de críticas y llamados a boicotear la marca de cosméticos.

La actriz, conocida por sus papeles en proyectos como 'Heroes' o la saga de terror 'Scream' murió el pasado domingo a los 36 años de edad en una residencia de Calorina del sur.

Su pareja, el actor Brian Hickerson y el hermano de este, fueron quienes alertaron a los servicios de emergencia en el momento de su muerte.

Después de que una autópsia preliminar descarta signos de violencia, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en sus siglas en inglés) se ha sumado a la investigación para esclarar las causas de su fallecimiento prematuro.

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Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre capitán del cuerpo de bomberos. De niña, apareció en populares series de televisión como 'Ally McBeal' y 'Malcolm in the Middle'.

La artista era madre de una hija, Kaya, nacida en 2014 fruto de su relación con su expareja, el ucraniano excampeón mundial de peso pesado de boxeo Vladímir Klitschko. EFE