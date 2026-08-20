Lima recibe reconocimiento como Capital Iberoamericana de las Culturas 2026

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Lima, 20 ago (EFE).- Lima recibió este jueves el reconocimiento como Capital Iberoamericana de las Culturas 2026 e inauguró la reunión del comité sectorial de cultura de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), que reúne a representantes de 18 países para fortalecer las políticas culturales y promover el intercambio de experiencias.

Este galardón pone en valor "la diversidad cultural, riqueza patrimonial y contribución de la capital peruana al desarrollo de las expresiones artísticas y culturales de Iberoamérica", añadió el comité en un comunicado difundido por la Municipalidad de Lima.

Tras recibir el reconocimiento, el alcalde de la capital peruana, Renzo Reggiardo, junto a la secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo del Valle, dieron inicio a la cuadragésima primera edición de este encuentro internacional, que pone en valor el papel de la cultura como herramienta para fortalecer la convivencia y generar oportunidades.

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La reunión congrega a autoridades, gestores culturales y especialistas de 18 ciudades de Iberoamérica, quienes intercambiarán experiencias y buenas prácticas para fortalecer la cooperación y promover políticas públicas orientadas al desarrollo cultural.

"Lima los recibe con los brazos abiertos y con la certeza de que estos encuentros son mucho más que reuniones de trabajo. Son espacios en los que nuestras ciudades tienen la oportunidad de reconocerse, de compartir lo aprendido y de construir respuestas comunes frente a los desafíos que tenemos por delante", señaló Reggiardo.

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El alcalde afirmó que una ciudad que acerca la cultura a todos sus ciudadanos construye ciudadanía y destacó que la capital de Perú "es una ciudad profundamente diversa", cuya identidad se ha construido a lo largo de siglos, a partir del encuentro de distintas culturas, tradiciones y comunidades.

Por su parte, Maíllo del Valle agradeció a Lima por ser sede de este encuentro y destacó la organización de las actividades programadas, que combinan trabajo técnico, patrimonio, creación, gastronomía y, sobre todo, convivencia.

"Somos conscientes de que las ciudades somos el nivel de gobierno más próximo a las personas y, por ello, también el lugar donde la cultura se vive de manera más directa, en una plaza, en una biblioteca, un mercado, un teatro, una escuela o un museo. Estoy convencida de que Lima nos permitirá avanzar en esta dirección", agregó la secretaria general de la UCCI.

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Las delegaciones participantes desarrollarán una agenda de trabajo que comprende temas vinculados con la innovación cultural, las economías creativas, la cooperación internacional, la gestión cultural y patrimonial, así como los nuevos desafíos que enfrentan las ciudades ante las transformaciones tecnológicas y sociales.

El comité también constituye un espacio para fortalecer las redes de colaboración entre las capitales iberoamericanas y promover el intercambio de iniciativas y buenas prácticas que contribuyan a generar mayores oportunidades para artistas, gestores, instituciones e industrias culturales.EFE