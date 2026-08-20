El Getafe enseña sus ganas de Europa con un loco 3-1 al Partizán

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El Getafe CF venció (3-1) al FK Partizán este jueves en la ida del 'playoff' de clasificación para la Conference League celebrada en el Coliseum del sur de Madrid, una montaña rusa de emociones que terminó con fiesta gracias a dos goles en los últimos minutos.

Los de José Bordalás pusieron un pie en la fase de grupos, su regreso a competición continental seis años después, gracias a dos zarpazos casi en el descuento. Andrés García, en el minuto 87, y Johan Mojica, en el 90', firmaron ese 3-1 cuando el 'Geta', de más a menos, había visto peligrar el encuentro jugando con diez.

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El cuadro madrileño se quedó con uno menos por la segunda amarilla a Abdel Abqar a 20 minutos del final y el Partizán, casi inofensivo en el primer tiempo aunque se fue con 1-1 al descanso, pudo ponerse por delante. El Getafe no quiso sorpresas, sabedor de lo que había en juego y, además, la necesidad de mejorar después del 3-0 que le metió el Alavés en el debut liguero el sábado.

Lo que había en juego y caras nuevas como las de Mojica, Francho Serrano y un Enes Ünal titular esta vez, dieron otro aire a un Getafe con el cuchillo entre los dientes. Los de Bordalás metieron al equipo serbio contra su portería, acumulando ocasiones hasta el 1-0 de Ünal a los diez minutos, tras un centro medido de Mojica.

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El Partizán tuvo que apretar un poco para discutir el dominio local y, antes que la mejoría, encontró el 1-1 de Demba Seck en un despiste atrás de los de Bordalás. El partido cambió y al equipo azulón le faltó esa mordiente en la reanudación, mientras los de Belgrado tenían el 1-2 en un cabezazo al larguero de Jeh.

El VAR dejó sin un penalti al Getafe y el guion seguió cambiando en contra de los intereses locales cuando Abqar cometía la segunda amarilla. Milan Roganovic falló en un remate sin marca para adelantar a los visitantes y el equipo local reaccionó con un balón al poste de Ünal. Andrés García, por la banda derecha, volcó a un Getafe que arriesgó en busca de la victoria y tuvo su premio.

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Los de Bordalás no daban por bueno el empate, ni jugando con uno menos, y buscaron aprovechar la ida en casa. En una bonita jugada entre Ünal y Martín Satriano, el taconazo del uruguayo lo recogió Andrés García para hacer el 2-1, con una mala salida del portero como ayuda extra. Ya en el 90', Mojica, en su debut triunfal en el Coliseum, fusiló un 3-1 a defender en una semana en Belgrado.