El bailarín brasileño que quiere ser profeta en su tierra como protagonista de Don Quijote

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Carlos A. Moreno

Río de Janeiro, 19 ago (EFE).- El brasileño Gabriel Lopes, hasta hace pocas semanas primer bailarín del Teatro de Opera y Ballet de Perm (Rusia), pretende dejar de ser profeta en tierra ajena a partir de este jueves, cuando interpretará a Basilio en una nueva temporada del ballet 'Don Quijote' en el Theatro Municipal de Río de Janeiro.

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Para este bailarín de veintiocho años de edad, procedente de una humilde familia de la pequeña ciudad paulista de Mogi das Cruzes, que completó ocho años de una exitosa carrera en Europa y recientemente se presentó al lado de la leyenda rusa Natalia Osipova, se trata de la realización de un sueño.

"Es la primera vez que hago una obra completa en Brasil. Soy un soñador, pero creo que nunca había imaginado presentar una obra en el Theatro Municipal de Río, que es un teatro emblemático en Brasil", afirmó en entrevista a EFE.

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Lopes -hijo de un camionero y quien decidió que se dedicaría al ballet a sus 8 años, cuando vio la película 'Billy Elliot'- relató que tras formarse hace casi diez años en Brasil se fue a Rusia, por lo que por primera vez regresa como profesional y protagonista de una obra completa en el país.

El bailarín, que comenzó a estudiar ballet en la infancia en una escuela de Mogi das Cruzes y consiguió una beca que le permitió formarse en 2016 en la Escuela del Teatro Bolshoi de Brasil, destacó que es también la primera vez que sus padres, que aún viven en el interior de São Paulo, lo ven en un ballet como profesional.

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"Mi padre solo me vio durante mi proceso de formación y por eso es muy especial que me vea ahora en esta casa tan especial", dijo el bailarín, que actuó durante dos años en la Compañía Joven Bolshoi de Brasil (2016-2018) antes de marcharse a Rusia.

En Río actuará como invitado especial en una temporada de 'Don Quijote', en la que la compañía de danza del teatro carioca y su orquesta sinfónica interpretarán la versión clásica de uno de los ballets más conocidos del mundo, estrenado precisamente en Rusia y con coreografía del francés Marius Petipa (1818-1910) y música del austríaco Ludwig Minkus (1826-1927).

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Después de tres años de ausencia, la nueva temporada en Río de este ballet inspirado en la obra del español Miguel de Cervantes y con el montaje del director Hélio Bejani, tendrá presentaciones entre este jueves y el 30 de agosto próximo.

Lopes dijo que el momento fue propicio debido a que su última temporada en el Teatro de Perm concluyó en julio, por lo que no podía rechazar una invitación para cumplir un sueño e interpretar a Basilio, el protagonista de 'Don Quijote'.

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"Es mi primera vez como Basilio en una obra completa. Hasta ahora solo lo interpreté cuando actuaba en la Compañía Joven Bolshói de Brasil pero entonces ofrecíamos una versión bastante reducida", aseguró el bailarín postulado al premio The Golden Mask en 2020 por su actuación como Solo en La Bayadère.

En Río actuará al lado de Juliana Valadão, la primera bailarina del Ballet del Theatro Municipal y quien interpretará a Kitri, la joven a quien su padre quiere obligar a casarse con el rico agricultor Camacho pese a estar enamorada de Basilio, y a quien Don Quijote y Sancho Panza ayudan.

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Una vez concluida la temporada en Río, Lopes planea regresar a Rusia para continuar su carrera en Moscú o en San Petersburgo, ciudades que, afirma, le ofrecen la oportunidad tanto de continuar en una compañía de ballet como de estudiar para convertirse en coreógrafo, director o hasta profesor de danza.

"Ya hice algunas audiciones en Rusia y estoy en el momento de leer los contratos y de ver qué teatro prefiero, si tiene un buen repertorio, si ofrecen mejores condiciones de trabajo...", explicó. EFE

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