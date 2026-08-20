El euro supera los 1,17 dólares, máximo desde hace tres meses, pero cae de nuevo

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Fráncfort (Alemania), 20 ago (EFECOM).- El euro superó este jueves los 1,17 dólares, máximo desde hace tres meses, porque el aumento de las recompras de bonos a largo plazo del Tesoro de Estados Unidos con el fin de bajar los intereses presiona a la baja al "billete verde", pero bajó de nuevo tras datos de empleo y el rebote de la rentabilidad de los bonos estadounidenses.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1685 dólares, frente a los 1,1664 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1681 dólares.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajaron en EE.UU. la semana pasada en 6.000, hasta 206.000 solicitudes, cifras que apoyaron al dólar.

Las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (Fed) mostraron que muchos miembros consideran que será necesario restringir la política monetaria si la inflación no baja, pero no dieron pistas de cuándo podrían subir los tipos de interés.

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Sólo algunos miembros de la Fed consideraron que el nivel actual de los tipos de interés, que está en el rango entre el 3,5 y el 3,75 %, puede no ser suficientemente restrictivo para lograr el objetivo de inflación del 2 %.

Sin embargo, se mantuvieron las ventas de dólares en el mercado de divisas desde que el Tesoro de EE.UU. dijera el miércoles que va a duplicar las recompras de bonos con vencimientos entre 10 y 30 años para frenar la subida de los rendimientos de los bonos gubernamentales a largo plazo, que se dispararon cuando se supo que la deuda pública superó los 40 billones de dólares.

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En Alemania los precios de producción subieron en julio un 3 %, más de lo esperado (1,8 % en junio), por lo que podrían subir los precios de consumo los próximos meses.

Los mercados prevén que el BCE va a subir en septiembre los tipos de interés a los depósitos de los bancos, que están ahora en el 2,25 %.

La guerra en Oriente Medio quedó hoy relegada a un segundo plano en el mercado de divisas.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1670 y 1,1710 dólares.